Juventus-Napoli, furia Giuntoli: "Sconfitti per delle decisioni vergognose"

28/02/2017 23:17

JUVENTUS NAPOLI GIUNTOLI / Al termine di Juventus-Napoli, Giuntoli ha parlato ai microfoni della 'Rai'. Il direttore sportivo degli azzurri, interrompendo il silenzio stampa, ha commentato gli episodi tanto discussi del match, attaccando la terza arbitrale senza troppi giri di parole: "Non abbiamo deciso di interrompere il silenzio stampa - esordisce il ds azzurro - Si esce sconfitti per delle decisioni vergognose e non discutibili. Sono qui per fare i complimenti ai ragazzi. Non serve rivedere gli episodi li ho visti dal vivo. Primo calcio di rigore su Dybala? E' lui ad andare sul giocatore e nel secondo Reina prende il pallone. Non ci sono entrambi i rigori ma c'è il nostro. Ripeto, sono qui solo per fare i complimenti ai ragazzi".

M.S.