Calciomercato Real Madrid, Morata al centro di uno scambio folle

01/03/2017 06:37

SCAMBIO MORATA HAZARD / Nonostante l'ottima media realizzativa di Alvaro Morata, l'attaccante spagnolo non è sin qui riuscito a trovare la continuità d'impiego sperata e i quotidiani spagnoli continuano a parlare di una possibile cessione a fine stagione. Secondo 'Diario Gol', il Real Madrid avrebbe già fatto una proposta shock al Chelsea: 20 milioni di euro più l'ex Juventus per Eden Hazard. La risposta dei 'Blues' è stata immediata e negativa. Il sogno belga per ora è destinato a rimanere tale.

D.T.