Juventus, Kean: "Balotelli un idolo! Vi svelo il mio sogno"

JUVENTUS KEAN BALOTELLI / Il primo 'millenario' della Serie A si racconta: "Il mio idolo è Balotelli e credo di essere abbastanza simile lui per come gioco e sto in campo", ha ammesso Moise Kean ai microfoni di 'JTV'.

La giovane punta della Juventus ha poi svelato i suoi desideri: "Il mio sogno è quello di diventare calciatore con la maglia della Juve, anche se per farlo dovrò diminuire le porzioni di pasta alla carbonara, il mio piatto preferito, ed aumentare le ore di sonno, che troppo spesso sostituisco giocando alla Playstation".

