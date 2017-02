Juventus-Napoli, Allegri: "Non valuto l'arbitro. I rigori c'erano! Pjanic, che crescita"

28/02/2017 23:02

JUVENTUS NAPOLI ALLEGRI / Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha preso la parola ai microfoni della 'Rai' dopo la vittoria rocambolesca contro il Napoli in Coppa Italia. Queste le dichiarazioni del mister toscano: "Un bel secondo tempo, ottima reazione, siamo cresciuti notevolmente nella ripresa. Il Napoli è una squadra ostica da affrontare e noi siamo in crescita, i ragazzi stanno bene a livello fisico, se sbagli e consegni la palla agli avversari è chiaro che vai in confusione. Il secondo tempo però ha mostrato un altro lato di noi, faccio solo i complimenti a tutti ed in particolare a Miralem Pjanic".

EPISODI DUBBI - "Non dico i voti dei miei, quindi non lo faccio neanche con l'arbitro. Penso che quando c'era da fischiare lo abbia fatto, come del resto abbia anche lasciato correre in altre occasioni. Dal campo sembravano rigori, poi non so, non riduco la nostra prestazione solo ai rigori".

O.P