Juventus-Napoli, Higuain: "Vi spiego la nostra forza. Esultanza? Ho tanto rispetto"

28/02/2017 22:48

JUVENTUS NAPOLI HIGUAIN / La Juventus vince in rimonta contro il Napoli. Tra i protagonisti della semifinale di andata c'è certamente anche Gonzalo Higuain, che ha messo a segno il secondo gol dei bianconeri: "E' stata una partita complicata contro un bel Napoli - ammette ai microfoni di 'Rai Sport' l'argentino al termine della partita - Nel primo tempo abbiamo avuto difficoltà ad uscire da dietro. Poi il mister ci ha detto di non perdere la pazienza e così abbiamo ribaltato un risultato perso. Questa è la forza della Juventus. E' un successo importante per presentarci bene al 'San Paolo'. Esultanza? Ho tanto rispetto per il Napoli. Bisogna continuare così".

M.S.