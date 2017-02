Juventus-Napoli, finale incandescente: furia Sarri sul rigore bianconero!

28/02/2017 22:26

JUVENTUS NAPOLI RIGORI / Tanti dubbi e polemiche sul finale di gara in Juventus-Napoli: in particolare i partenopei ed il tecnico Sarri si sono accesi in occasione del penalty concesso per fallo di Reina su Cuadrado. Di fatto il portiere tocca la palla e poi travolge il colombiano: l'arbitro Valeri qui ha ritenuto che il pallone fosse ancora giocabile per Cuadrado, quindi ha scelto per la massima punizione. A far scatenare la rabbia ospite però è anche un presunto fallo su Albiol nell'area bianconera: episodio che però a differenza del primo lascia ancora qualche perplessità, anche perché le immagini non chiariscono la dinamica.