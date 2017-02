Sampdoria, Osti smorza le polemiche: "Nessun caso Cassano. La vita va avanti"

28/02/2017 22:18

SAMPDORIA CASSANO OSTI / In casa Sampdoria continua a tenere banco il caso Cassano. Il ds dei blucerchiati, Carlo Osti, intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport' ha così parlato in merito all'attaccante: "Avevamo un accordo - esordisce - Cassano ha rescisso il contratto consensualmente, quindi non c'è nessun caso. La Samp ha concesso al giocatore un po' di tempo per allenarsi fino ad oggi, ovvero fino a quando Cassano poteva firmare con un altro club. La vita va avanti, questa è la normalità".

M.S.