Serie B, 28a giornata: la Spal non si ferma, il Frosinone regge in testa

28/02/2017 22:25

SERIE B 28 GIORNATA RISULTATI CLASSIFICA / Si è giocata in serata la 28a giornata di Serie B dopo l'anticipo di ieri tra Bari e Brescia. La Spal vola in classifica e accorcia le distanze sul Frosinone: vittoria esterna contro la Salernitana; i ciociari invece pareggiano sul campo del Perugia. Vince il Verona contro la Ternana per 2-0 ed anche lo Spezia contro l'Ascoli. 3-2 in Cittadella-Trapani e pari per 1-1 in Latina-Cesena. Successo anche per il Novara contro il Benevento e pareggi in extremis della Pro Vercelli con l'Avellino. Reti bianche in Pisa-Carpi.

Cittadella-Trapani 2-2

Latina-Cesena 1-1

Novara-Benevento 1-0

Perugia-Frosinone 1-1

Pisa-Carpi 0-0

Pro Vercelli-Avellino 1-1

Salernitana-Spal 1-2

Spezia-Ascoli 2-1

Verona-Ternana 2-0

Vicenza-Entella 2-2



CLASSIFICA: Frosinone 52, Spal 51, Verona 49, Benevento 46, Verona 46, Bari 43*, Cittadella 42*, Perugia 40, Novara 40, Spezia 41, Entella 39,, Carpi 37, Avellino 36, Ascoli 34, Salernitana 32, Pisa 32, Brescia 31*, Cesena 30, Latina 30, Vicenza 29, Pro Vercelli 29, Trapani 25, Ternana 23.

*Una partita in più