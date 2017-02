Juve-Napoli, Higuain segna e...ESULTA! Partono gli sfottò dei bianconeri

28/02/2017 22:08

HIGUIAN JUVE NAPOLI / Due gol in altrettante gare: Higuain si sta dimostrando micidiale anche contro la sua ex squadra. E' dell'argentino, infatti, il gol valido per il 2-1 della Juve contro il Napoli. Una rete festeggiata con un'esultanza non eccessiva, ma decisamente più evidente rispetto alla gara di campionato. Un gol 'assist' anche per i tifosi bianconeri 'Siamo venuti fin qui per vedere segnare Higuain', ha cantato tutto lo 'Stadium'.

I.T.