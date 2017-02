Juventus-Napoli, l'astinenza di Higuain 'spaventa' gli azzurri!

28/02/2017 21:22

JUVENTUS NAPOLI HIGUAIN / Il calcio, si sa, non è una scienza esatta. Però le curiosità statistiche sono una ricorrenza non insolita nel mondo pallonaro e una di queste spaventa i tifosi del Napoli: come mette in evidenza il 'Corriere dello Sport', il grande ex Gonzalo Higuain non trova la via del gol da 180 minuti. Cosa c'è di spaventoso in tutto questo? Che è lo stesso tempo di astinenza che aveva quando li punì in campionato lo scorso 29 ottobre. I tifosi della Juventus sperano che la storia possa ripetersi di nuovo.

D.G.