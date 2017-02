Calciomercato, Mancini apre: "Nessun imbarazzo a guidare la Roma dopo la Lazio"

28/02/2017 21:43

CALCIOMERCATO ROMA MANCINI / "Mi imbarazzerebbe di più allenare il Milan o la Juventus da ex interista oppure la Roma da ex laziale? Difficile rispondere, quando decidi di fare allenatore puoi allenare chiunque". Parola di Roberto Mancini, ex tecnico di Inter e Manchester City, oggi alla ricerca di una nuova avventura. Nelle ultime ore il suo nome è stato accostato ai capitolini come dopo Spalletti, ma anche in passato è stato avvicinato a Arsenal e Paris Saint-Germain: "Ne sono state scritte talmente tante in questi mesi… Ma non c'è niente per adesso", ha ammesso a 'Sky Sport'.

D.G.