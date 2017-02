Calciomercato Inter, il PSG fissa il prezzo di Verratti

28/02/2017 21:10

CALCIOMERCATO INTER VERRATTI PSG / Si preannuncia un'estate calda per Marco Verratti. Il playmaker abruzzese è uno dei grandi sogni di calciomercato di Inter, Juventus ma anche Barcellona (con Iniesta che lo ha indicato come suo erede naturale). Oltre a loro, negli ultimi giorni, si è registrato anche un ritorno di fiamma: secondo 'Ok Diario' si tratta del Real Madrid che ha intenzione di piazzare un colpo 'galactico' dopo qualche anno di relativa tranquillità. La testata spagnola, inoltre, ha svelato anche la richiesta del Paris Saint-Germain: per lasciar partire il suo regista serviranno la bellezza di 85 milioni di euro. Il giocatore invece ne chiede 8 annui per lasciare Parigi.

D.G.