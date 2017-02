Juventus-Napoli, Marotta: "Modulo? Il cambio ci darà una mano a vincere. Milik..."

28/02/2017 20:51

JUVENTUS NAPOLI MAROTTA / Prima del calcio d'inizio di Juventus-Napoli ha parlato Beppe Marotta. Il dirigente bianconero ha detto la sua sul cambio di modulo, che riporta la squadra a giocare con la difesa a tre: "Un bravo allenatore come Allegri è in grado di modulare la squadra in base alle caratteristiche dei calciatori che scendono in campo. Tutto è utile al raggiungimento della vittoria. Milik? Significa che la squadra ha un giocatore in più di grande levatura".

M.S.