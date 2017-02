28/02/2017 20:22

LEICESTER HODGSON / Roy Hodgson è uno dei candidati per il post Ranieri. Il nome che risuona con maggiore frequenza ora negli uffici della dirigenza del Leicester. L'ex ct dell'Inghilterra sarebbe molto tentato, e la sua esperienza potrebbe far molto comodo al club britannico, nel mirino dei contestatori per il licenziamento del tecnico romano.

I.T.