PAGELLE E TABELLINO DI JUVENTUS-NAPOLI: Cuadrado devastante, Diawara sbaglia troppo

Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese)

28/02/2017 22:38

PAGELLE E TABELLINO DI JUVENTUS-NAPOLI: PROMOSSI E BOCCIATI / La Juventus batte il Napoli nella gara d’andata di semifinale di Coppa Italia. I bianconeri cominciano impacciati, con Khedira e Pjanic piuttosto in ombra. Diawara non approccia al meglio, Rog lotta in mezzo, Insigne orienta con buone traiettorie e serve a Callejon la palla del vantaggio. A inizio ripresa Koulibaly è costretto al fallo da rigore su Dybala, che spiazza Reina. Poi sale in cattedra Higuain, che firma il sorpasso.

JUVENTUS

Neto 6 – Non si fa sorprendere dai tiri dalla distanza di Insigne e Hamsik, incolpevole sulla rete di Callejon.

Barzagli 6 – Anticipa quasi sempre di esperienza Insigne, non rischia nulla negli appoggi.

Bonucci 6,5 – Forte pressing su di lui e allora opta diligentemente per dei lanci di prima per gli attaccanti. Segue la palla verso la porta in occasione del 2-1.

Chiellini 6,5 – Chiusura provvidenziale nei primi minuti su Milik, sul finale di primo tempo bel lancio in avanti per Mandzukic.

Lichtsteiner 5,5 – Butta alle ortiche una buona palla nel primo contropiede della partita. Soffre le incursioni di Insigne. Dal 46' Cuadrado 7,5 – Il suo ingresso in campo trasforma la squadra, concedendogli ampiezza e vivacità in avanti.

Pjanic 5,5 – Un errore in avvio rischia di favorire in area Milik, poco o niente per tutto il resto della gara. Poche idee in fase offensiva.

Khedira 6 – Comincia in ombra, il suo approccio alla gara non è quello solito. Migliora nel secondo tempo negli inserimenti.

Asamoah 5 – Prova più volte l'accelerazione sulla sinistra, ma il continuo viavai gli fa perdere consistenza in copertura in favore di Maggio e Rog. Primo tempo da dimenticare: un'ammonizione e un grave errore di chiusura sulla rete di Callejon. Dal 72' Alex Sandro 6 – Concede maggiore equilibrio alla fascia sinistra, specie in copertura.

Dybala 7 – Prima del quarto d'ora ha una ghiotta occasione su un lancio di Bonucci, ma non riesce a colpire con la giusta forza il pallone. Si procura il calcio di rigore a inizio secondo tempo e spiazza Reina dagli undici metri. Si ripete per il 3-1. Dal 84' Pjaca s.v.

Higuain 6,5 – Cerca di lavorare un paio di palloni nel primo tempo, ma non è molto efficace sotto porta. Nel secondo tempo firma una rete da posizione quasi impossibile.

Mandzukic 6,5 – Intercetta qualche pallone di testa, ma offre poche soluzioni in avanti per i compagni. Grande sacrificio in copertura.

All. Allegri 6 – Sorprende tutti tornando per la prima volta alla difesa a tre dopo la sconfitta in campionato con la Fiorentina. La scelta torna a creare qualche problema, con gli esterni costretti a ripiegare sistematicamente sulla linea di difesa e una manovra che sembra alquanto prevedibile. A inizio ripresa gioca la carta Cuadrado e torna al 4-2-3-1, modulo col quale la squadra sembra tornare a giocare con maggiore intensità.



NAPOLI

Reina 5,5 – Intorno al quarto d'ora risolve con sicurezza su un paio di tentativi di Dybala e Mandzukic. Grande reattività prima dell'intervallo su Mandzukic e Lichtsteiner. Pasticcia in occasione della seconda rete. Commette il fallo da rigore su Cuadrado, anche se in primo momento trova la palla.

Maggio 5,5 – Da un suo errore in fase di impostazione nasce l'azione del pareggio bianconero. Per il resto ingaggio un duello tutto fisico con Mandzukic.

Albiol 5,5 – Allontana di testa la palla dalla propria area di gioco su una punizione dalla distanza di Pjanic. Si fa tagliare fuori dall'azione in occasione del fallo da rigore di Koulibaly su Dybala.

Koulibaly 5,5 – Riesce a mettere il fisico tra la palla e Higuain alla mezz'ora, fermando la corsa dell'attaccante verso la porta. A inizio ripresa si fa prendere il tempo da Dybala ed è costretto al fallo in area. Pasticcia con Reina in occasione del raddoppio.

Strinic 5,5 – Rischia tanto nel primo tempo su un contatto con Dybala, ma viene graziato da Valeri. Nella ripresa Cuadrado gli scappa spesso e volentieri.

Rog 7 – Forza esplosiva e imprevedibilità costante mettono in difficoltà la retroguardia della Juventus. E' il migliore del Napoli per tutti i novanta minuti. Dal 82’ Pavoletti s.v.

Diawara 5 – Solita gara di fisicità in mezzo al campo, Valeri lo punisce subito per un intervento irruento su Barzagli. Si complica spesso la vita, perdendo facilmente il possesso della palla.

Hamsik 6 – I difensori juventini non gliele mandano a dire per fermare la sua progressione, cerca senza fortuna la conclusione dalla distanza. Dal 57' Zielinski 6 – Con lui in campo i partenopei hanno maggiori soluzioni in fase offensiva, anche se non le sfruttano al meglio.

Callejon 6,5 – La decima rete stagionale la trova allo Stadium, sfuggendo alle spalle di Asamoah e battendo Neto da due passi.

Milik 6,5 – Torna in campo dal primo minuto e fa la partita su Bonucci, pressandolo quando cerca di impostare l’azione. C'è il suo zampino anche sulla rete di Callejon. Dal 60' Mertens 6 – Cerca di rendersi protagonista sulle ripartenze, ma i difensori avversari fanno buona guardia.

Insigne 6,5 – Ci prova dalla distanza, ma Neto non si fa sorprendere. Assist perfetto per la rete di Callejon.

All. Sarri 5,5 – Tiene in panchina Mertens e gioca dal primo minuto le carte Milik e Rog. Il Napoli comincia forte, con una manovra concreta che schiaccia la linea difensiva della Juventus. I partenopei passano per la prima volta in vantaggio contro i bianconeri allo Stadium, ma sbagliano completamente la gestione del secondo tempo.

​Arbitro: Valeri 5,5 – Al 12’ Dybala viene spinto quanto basta da Strinic per perdere il tempo di coordinazione, ma lascia proseguire. Forse troppo il giallo a Diawara al suo primo fallo del match. Al 39’ potrebbe starci una punizione dal limite in favore di Higuain. Lo stesso attaccante reclama una trattenuta prima dell’intervallo. A inizio secondo tempo concede il calcio di rigore per un fallo di Koulibaly su Dybala che sembra esserci. Al 67’ lascia correre su un contatto dubbio in area ai danni di Albiol, sul contropiede concede il rigore per fallo di Reina su Cuadrado: il portiere tocca la palla e poi frana sull'uomo. Da verificare se la palla fosse ancora giocabile dal colombiano.

TABELLINO

JUVENTUS-NAPOLI 3-1

JUVENTUS (3-4-1-2): Neto; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Lichtsteiner (46' Cuadrado), Pjanic, Khedira, Asamoah (72' Alex Sandro); Dybala (84' Pjaca), Higuain, Mandzukic. A disp: Buffon, Audero, Rugani, Dani Alves, Lemina, Rincon, Mandragora​. All. Allegri

NAPOLI (4-3-3): Reina; Maggio, Albiol, Koulibaly, Strinic; Rog (82' Pavoletti), Diawara, Hamsik (57' Zielinski); Callejon, Milik (60' Mertens), Insigne. A disp: Sepe, Rafael, Chiriches, Maksimovic, Ghoulam, Milanese, Jorginho, Giaccherini. All. Sarri

​Arbitro: Valeri di Roma

Marcatori: 36’ Callejon (N), 47’ Dybala (rig. J), 64’ Higuain (J), 68’ Dybala (rig. J)

Ammoniti: 21’ Diawara (N), 27’ Asamoah (J), 38’ Milik (N), 40’ Lichtsteiner (J), 58’ Rog (N), 67’ Maggio (N)

Espulsi: