Sampdoria, Cassano ufficializza il divorzio e attacca: "Senza palle!"

28/02/2017 20:09

SAMPDORIA CASSANO/ Antonio Cassano ufficializza la separazione definitiva con la Sampdoria. Al calciatore, come ammesso sul profilo Twitter della moglie Carolina Marcialis, è stato levato il permesso - concesso il giorno della rescissione - di allenarsi con i ragazzi della Primavera: "Dopo una sceneggiatura degna di Oscar con regia Ferrero/Romei/Giampaolo oggi pomeriggio in assenza di p***e hanno pensato bene di comunicarmi tramite Carlo Osti che da domani non potrò più allenarmi con i ragazzi della Primavera della Sampdoria... motivazione? "Troppo ingombrante!"

Cassano ha ammesso di voler ancora continuare a giocare.

Ecco il suo messaggio completo: