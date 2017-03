DIRETTA Serie A, Sampdoria-Pescara 0-0: via alle schermaglie! - LIVE

04/03/2017 18:00

DIRETTA SAMPDORIA PESCARA LIVE / In casa Pescara, l'entusiasmo della prima clamorosa vittoria contro il Genoa è stato subito spazzato via dalla brutta prestazione di Verona, mentre la Sampdoria è reduce dal pareggio di Palermo, agguantato proprio nei minuti finali. Calciomercato.it seguirà la partita di 'Marassi' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

Sampdoria (4-3-1-2): Viviano; Sala, Skriniar, Silvestre, Pavlovic; Barreto, Torreira, Praet; Bruno Fernandes; Muriel, Quagliarella. All.: Giampaolo.

Pescara (4-3-3): Bizzarri; Zampano, Stendardo, Coda, Biraghi; Verre, Bruno, Memushaj; Benali, Cerri, Caprari. All.: Zeman.

CLASSIFICA: Juventus 66; Roma 59*; Napoli 57*; Atalanta 51; Lazio 50; Inter 48; Milan 47; Fiorentina 41; Torino 36; Sampdoria e Chievo 35; Cagliari 31; Sassuolo 30; Udinese 29; Bologna 28; Genoa 26; Empoli 22; Palermo 15; Crotone 13; Pescara 12. *Una gara in più

D.T.