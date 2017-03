DIRETTA Serie A, Roma-Napoli: le formazioni UFFICIALI. Segui la cronaca LIVE

Daniele Trecca (@danieletrecca)

04/03/2017 14:00

DIRETTA ROMA NAPOLI LIVE / Non è tempo di tirare il fiato per Napoli e Roma. Archiviata la semifinale di andata di Coppa Italia, le due compagini si affrontano alle 15 allo 'Stadio Olimpico' in quello che, vista la sconfitta interna contro l'Atalanta, potrebbe rivelarsi quasi un ultimo appello per la compagine partenopea. Calciomercato.it seguirà il match in tempo reale.

FORMAZIONI



ROMA (4-2-3-1): Szczesny; Rüdiger, Manolas, Fazio, Juan Jesus; De Rossi, Strootman; Perotti, Nainggolan, El Shaarawy; Dzeko. All.: Spalletti.

NAPOLI (4-3-3): Reina; Maggio, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Rog, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. All.: Sarri.

CLASSIFICA: Juventus 66; Roma 59; Napoli 54; Atalanta 51; Lazio 50; Inter 48; Milan 47; Fiorentina 41; Torino 36; Sampdoria e Chievo 35; Cagliari 31; Sassuolo 30; Udinese 29; Bologna 28; Genoa 26; Empoli 22; Palermo 15; Crotone 13; Pescara 12