Widmer in azione ©Getty Images

28/02/2017 19:30

CALCIOMERCATO NAPOLI WIDMER ALLAN / Vacanza lampo per trovare un vecchio amico: Widmer è stato a Napoli, come testimoniano le foto pubblicate dalla compagna su Instagram, insieme ad Allan e consorte. Un viaggio che potrebbe anche essere interpretato come un indizio sul futuro: il terzino dell'Udinese è da tempo nel mirino degli azzurri che sono alla ricerca proprio di un esterno destro difensivo.

B.D.S.