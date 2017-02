Entella, Gozzi: "Capisco Cassano, ci dispiace"

28/02/2017 19:18

SAMPDORIA ENTELLA / Antonio Gozzi, presidente della Virtus Entella, ha spiegato così a 'IlMessaggero.it' il rifiuto di Cassano: "Abbiamo un ottimo rapporto, siamo molto amici e ci vogliamo bene. Come ho spiegato a lui, avremmo accettato qualsiasi decisione. Ci ha pensato seriamente, la nostra sede è a dieci minuti da casa sua, ma non se l'è sentita di scendere in Serie B. Lo capisco, per un calciatore dalle sue qualità non è facile.



“Siamo una società proiettata nel futuro, con un settore giovanile molto sviluppato (l'Entella giocherà la finale di Coppa Italia Primavera contro la Roma ndc), un tema che stuzzicava tanto Antonio. Sarebbe potuto diventare un'icona o un testimonial".