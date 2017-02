Belgio, altra stoccata di Martinez a Nainggolan

28/02/2017 19:07

NAINGGOLAN BELGIO / Nonostante l'ottima stagione con la maglia della Roma e la sensazionale doppietta realizzata contro l'Inter, Radja Nainggolan deve ancora sudarsi la convocazione con la nazionale belga. Dopo le recenti esclusioni, infatti, il Ct Martinez è tornato a parlare del centrocampista giallorosso, riservando un'altra piccola stoccata all'ex Cagliari: "Non l'ho convocato per le partite contro Gibilterra e Bosnia eppure abbiamo fatto 10 gol...Poi è normale continuare con gli stessi. La porta, però, resta aperta a tutti, Radja compreso. Come ho sempre detto, giudico e decido in base a quello che vedo". A marzo il Belgio affronterà la Grecia, riuscirà Nainggolan ad affrontare il suo compagno di squadra Manolas?

D.T.