Calciomercato Roma, da Skorupski 'ultimatum' ai giallorossi

28/02/2017 19:15

CALCIOMERCATO ROMA SKORUPSKI / Lukasz Skorupski è pronto a tornare a Roma ma soltanto alle sue condizioni. Il portiere polacco, ora in prestito all'Empoli, parlando a 'Sky Sport' spiega le sue intenzioni per il futuro: "Il sogno è giocare titolare. Sono di proprietà della Roma e con i giallorossi decideremo in estate. Voglio giocatore titolare, se me ne danno la possibilità resto lì altrimenti sceglierò un'altra squadra. Ce la farei a fare il titolare a Roma. Ad Empoli sono migliorato molto ma non mi fermo: voglio crescere ancora".

B.D.S.