Calciomercato, Cassano: "Avanti a testa alta. Ora faccio il papà felice"

28/02/2017 19:02

CALCIOMERCATO CASSANO / "Ora faccio il papà felice": Antonio Cassano parla a 'Sky Sport' del no della Sampdoria alla possibilità di continuare ad allenarsi con la Primavera. "Sono dispiaciuto, molto, per non potermi più allenare con questi ragazzi fantastici dai quali ho imparato molto. Questa la vita e bisogna andare avanti. Sono felice della festa che mi hanno fatto i ragazzi, loro sono sempre fantastici: io vado avanti a testa alta, come sempre. Avrei voluto continuare ad allenarmi con loro, ma i signori hanno deciso diversamente e dovranno essere loro a spiegare il perché. Ho delle mie idee - conclude Cassano - e quando sarà il momento le spiegherò, su questo non ho nessun problema. Il futuro? Adesso faccio il papà felice, a casa con la mia famiglia".

B.D.S.