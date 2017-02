28/02/2017 18:33

CHAPECOENSE ALAN RUSCHEL / Mette i brividi il video postato su 'Instagram Stories' da Alan Ruschel, uno dei sopravvissuti del disastro aereo che ha colpito la Chapecoense. Il difensore si sta allenando duramente per tornare in campo il prima possibile e ha deciso di non fermarsi mai, nemmeno il giorno di Carnevale, una delle feste più sentite in Brasile. Forza guerriero!

D.T.