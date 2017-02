Milan, problemi per il closing: incontro Sino-Fininvest

28/02/2017 18:31

MILAN CLOSING SINO FININVEST / Ancora tre giorni e poi il Milan dovrebbe passare di mano. L'Assemblea si terrà il 3 marzo in seconda convocazione ma intanto restano ancora dei problemi da sistemare prima della fumata bianca definitiva attesa ormai da mesi. Come riferisce 'Sky', proprio per questo gli advisor di Fininvest e della Sino-Europe Sport sono in costante contatto. Si succedono le riunioni per superare i problemi che stanno rallentando la chiusura della trattativa.

B.D.S.