28/02/2017 18:03

CALCIOMERCATO FIORENTINA REJA / Edy Reja al posto di Paulo Sousa sulla panchina della Fiorentina: l'ipotesi ha preso piede negli ultimi giorni ma l'ex allenatore di Lazio e Napoli non ha voluto commentare le indiscrezioni. Intervenuto a 'Radio Incontro Olympia', Reja ha risposto così alle domande sul suo possibile approdo in viola: "Preferisco mantenere in silenzio. Ne parleremo se e quando succederà".

B.D.S.