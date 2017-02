Calciomercato Inter, Simeone ha deciso: la dirigenza sa tutto

28/02/2017 18:10

SIMEONE INTER / In scadenza di contratto a giugno 2018, Diego Palbo Simeone rappresenta un sogno di mercato per l'Inter, ma non solo. Nei giorni scorsi il suo nome è tornato di moda anche in casa Juventus, ma, secondo quanto riporta 'as.com', nessuna delle due compagini riuscirà ad ingaggiare 'el Cholo'.

Stando al quotidiano iberico, infatti, l'ex allenatore del Catania avrebbe già comunicato alla dirigenza dell'Atletico Madrid la sua volontà di onorare il contratto e starebbe già progettando la prossima stagione in ogni dettaglio.

D.T.