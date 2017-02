01/03/2017 02:27

ATLETICO MADRID MOYA / Non finirà a giugno l'avventura di Miguel Angel Moya all'Atletico Madrid: come riferisce 'Marca', infatti, i 'colchoneros' sono pronti ad offrire il rinnovo di contratto al 32enne portiere in scadenza a giugno. Moya veste la maglia dell'Atletico dal 2014.

B.D.S.