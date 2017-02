Calciomercato Milan, altro derby 'iberico' con l'Inter?

28/02/2017 17:22

GAITAN INTER MILAN / Meno di 600 minuti giocati e solo 6 presenze da titolare: è questo il magro bilancio di Nico Gaitan. Arrivato in estate dal Benfica, l'attaccante argentino non è riuscito a fare breccia nelle convinzioni tecnico-tattiche di Diego Pablo Simeone, nonostante non abbia mai tradito le attese quando è stato chiamato in causa: 3 gol e 1 assist in Liga, 1 gol e 2 assist in Coppa del Re. Le 13 presenze complessive in campionato non sembrano sin qui giustificare l'investimento da 25 milioni di euro fatto dall'Atletico Madrid, ma in Spagna quasi nessuno si sente di puntare il dito contro il 29enne argentino che, come detto, non ha mai fatto mancare il suo impegno. Se la situazione attuale dovesse protrarsi fino al termine della stagione, non è escluso che l'ex Benfica possa diventare un nome caldo del calciomercato.

Gaitan Milan, possibile sfida con l'Inter

Come è noto, una delle priorità del calciomercato Inter e del calciomercato Milan è il reperimento di un fantasista tecnico, che sia in grado di disimpegnarsi anche sulla fascia offensiva (Bernardeschi e Berardi, ad esempio) e il profilo di Gaitan potrebbe rappresentare una soluzione ideale, più per i rossoneri che per i nerazzurri. Il suo nome è finito sul taccuino di diverse compagini italiane anche negli scorsi anni, ma oggi come allora nessuna trattativa è entrata veramente in una fase calda.

D.T.