28/02/2017 17:30

CALCIOMERCATO JUVENTUS BARZAGLI / Andrea Barzagli in America: è il sogno dei New York Cosmos, formazione della NASL Soccer League, per la prossima stagione. Come riferisce 'goal.com', dopo aver tesserato Andrea Mancini ed Amauri, il proprietario Rocco Commisso vorrebbe regalarsi anche il difensore della Juventus. Obiettivo difficile visto che Barzagli è legato al club piemontese fino al 2018.

B.D.S.