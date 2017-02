Manchester United, Pogba dice no ad un autografo: volano i piatti

28/02/2017 17:19

MANCHESTER UNITED POGBA / Attimi di tensione in un ristorante di Manchester dove era a cena con amici Paul Pogba. Il centrocampista dello United, come riporta il 'Sun', avrebbe rifiutato di firmare un autografo a dei tifosi un po' troppo invadenti scatenando la loro reazione. I ragazzi, infatti, avrebbero costretto Pogba a rifugarsi in un angolo e lanciato un piatto in direzione del calciatore, non colpendolo. Sarebbero successivamente stati bloccati dall'intervento dei camerieri. In un secondo momento è intervenuta anche la polizia quando però i tifosi avevano già lasciato il locale.

B.D.S.