Calciomercato Juventus, il Real fa sul serio per Bonucci

28/02/2017 16:44

CALCIOMERCATO JUVENTUS REAL MADRID BONUCCI / Lo sgambetto dell'ex: Zinedine Zidane sembra intenzionato a 'tradire' la sua 'Vecchia Signora' bianconera. Il Real Madrid, infatti, come riferisce 'talksport.com', è pronto a sferrare l'assalto a Leonardo Bonucci, soprattutto se dovesse andare via Pepe, in scadenza di contratto e attratto dalle sirene cinesi. Per il difensore il club spagnolo avrebbe pronta un'offerta da sessanta milioni di euro. Da battere la concorrenza di Chelsea e Manchester City che da tempo sono sulle tracce di Bonucci.

A pesare sulle scelte del calciatore bianconero potrebbero essere anche le ultime vicende con il battibecco durante Juventus-Palermo e la conseguente esclusione dalla sfida Champions contro il Porto.

B.D.S.