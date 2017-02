28/02/2017 16:52

CALCIOMERCATO LODI CATANIA / Potrebbe esserci nuovamente Catania nel futuro di Ciccio Lodi. Il centrocampista - come riportato da 'gianlucadimarzio.com - si sta allenando al centro sportivo di Torre del Grifo con la sua ex squadra. Il calciatore, svincolatosi dopo il 31 gennaio, può firmare un nuovo accordo solamente in vista della prossima stagione.

M.S.