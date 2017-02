Inter, Mancini in tackle: "Potevamo lottare con la Juventus. Fassone doveva restare"

28/02/2017 16:35

INTER MANCINI FASSONE / Roberto Mancini è tornato a parlare del suo addio all'Inter dello scorso agosto, rilasciando delle dichiarazioni che sono destinate a far discutere molto. "Abbiamo risolto consensualmente il contratto perché non c'erano le condizioni per continuare a lavorare serenamente, poi quando si è in mezzo alla cessione del club c'è sempre del caos - ha detto il tecnico jesino a 'Sky Sport' - Dopo quanto fatto la passata stagione, in cui siamo stati primi per 20 giornate e sempre tra le prime quattro, per me questo poteva essere l'anno in cui potevamo tornare a lottare con la Juventus. Poi magari non avremmo vinto lo scudetto e saremmo arrivati secondi... Ma dovevamo fare le cose come pensavo io, seguendo il progetto. Zhang ha i mezzi economici per investire molto, ma fare la storia dell'Inter come ha fatto Moratti non è semplice. L'errore più grande? Quello di mandare via Fassone: Marco era un punto di riferimento per me, per Ausilio e per i ragazzi".

M.R.