Lazio, Immobile: "Verratti al Psg, Insigne al Napoli e io al Genoa: non capii"

28/02/2017 16:22

LAZIO IMMOBILE PESCARA / Verratti, Insigne e Immobile insieme al Pescara: oggi che Zeman è tornato a sedersi sulla panchina biancoazzurra si è tornato a parlare del trio delle meraviglia degli abruzzesi. Lo ha fatto in un'intervista alla rivista 'Undici' anche l'attaccante della Lazio che non si è soffermato molto sulle news Lazio ma è partito dagli insegnamenti del boemo: "Zeman mi ha insegnato i movimenti giusti. Quando il centrocampista ha la palla, devi farti un'idea di dove correre e come concludere e poi farlo nella maniera più veloce possibile. Devi pensare prima che arriva la palla, altrimenti è impossibile".

Dell'epoca in Abruzzo, Immobile c'è una cosa che ancora fatica a capire: "I prestiti non sono una cosa negativa perché ti permettono di metterti in mostra. Magari se fossi riimasto alla Juventus non sarebbe andata così perché avrei avuto meno opportunità. L'unica scelta che non ho capito è perché dopo la stagione al Pescara, Verratti andò al Psg, Insigne tornò al Napoli e io andai al Genoa".

Lazio, Immobile: "Non giocare ti abbatte"

Ora però è alla Lazio dove, arrivato nel calciomercato estivo, si è riscattato dopo stagioni difficili: "Nel calcio come nella vita ci sta un momento in cui tutto ti va male. Alla fine tutto gira, tutto cambia. Quando non giochi è difficile, ti abbatte. Anche se io non sono uno che si butta giù facilmente".

B.D.S.