Palermo, Salerno: "Ecco perché Zamparini va via"

28/02/2017 16:05

PALERMO SALERNO ZAMPARINI / Il Palermo attende la nuova proprietà: con le dimissioni di Zamparini da presidente si chiude un'epoca per la società rosanero ma la squadra non è distratta dalle vicende extra campo. A dirlo è il direttore sportivo Nicola Salerno parlando a 'Sky': "Ho sentito Zamparini ed è tranquillo. Noi continuiamo a lavorare attendendo gli sviluppi di questa situazione che non credo mi riguardi direttamente. Se il presidente avrà qualcosa da dirci lo farà. Per la squadra ad ogni modo non cambia nulla. Dobbiamo pensare al campo e provare a salvarci. I calciatori continuano il loro lavoro, come l'allenatore, io cerco di portare serenità. Quando avrò notizie dal presidente le riporterà al gruppo".

Salerno spiega anche i motivi dell'addio di Zamparini: "Ha tutelato al massimo il Palermo in questi anni. Dopo tanti anni al vertice un po' di stanchezza c'è. I momenti negativi hanno portato a critiche che hanno avuto come risultato un calo di serenità".

B.D.S.