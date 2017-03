Lecce, Mancosu: "Campionato strano, voglio vincerlo"

01/03/2017 04:36

LECCE MANCOSU / Marco Mancosu ha analizzato il momento del suo Lecce. Il centrocampista è intervenuto in conferenza stampa: "E' sempre importante non perdere punti per strada, soprattutto in casa. La vittoria con la Vibonese è stata fondamentale, sono queste le gare che io trovo più pericolose. Loro avevano fatto sudare Matera e Juve Stabia. Il mio record personale di marcature è di otto gol con Benevento e Siracusa. Sinceramente non mi interessa proprio questo dato, sono focalizzato sulle partite e sulla vittoria del campionato. Il Lecce è in questa categoria da diversi anni e sarebbe una cosa fantastica riuscire a regalare ai nostri tifosi e a noi stessi una gioia grandissima. Il Matera? Io non mi fido di nessuno, neanche della Juve Stabia. Questo è un campionato strano, dove ci si alterna spesso al vertice e per questo bisogna tenere alta la guardia".

M.D.A.