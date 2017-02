28/02/2017 15:39

CALCIOMERCATO INTER MARCELINO / Tra l'addio di Frank de Boer e l'arrivo di Stefano Pioli, in casa Inter si sono vissuti dei giorni di riflessione con vari tecnici che furono contattati per fare il casting per la panchina nerazzurra. In corsa c'era anche Marcelino, che ai microfoni di 'Radio Marca' conferma: "Si stava negoziando e sono stato molto vicino. Ma poi hanno deciso che dovevano prendere un allenatore italiano".

M.R.