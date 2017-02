Atletico Madrid, corsa a tre per il dopo Torres

28/02/2017 15:28

ATLETICO MADRID TORRES / In scadenza di contratto a giugno, Fernando Torres sta vivendo probabilmente i suoi ultimi mesi in maglia Atletico Madrid. La trattativa per il rinnovo non è mai decollata, anzi: i 'Colchoneros' si stanno già muovendo alla ricerca del suo erede. Secondo quanto riportato da 'fichajes.net', tre sarebbero i giocatori in corsa per rimpiazzare l'ex milanista. Si tratta di Lucas Perez dell'Arsenal, di Iago Aspas del Celta Vigo e di Diego Costa del Chelsea, per il quale si tratterebbe di un ritorno.

M.R.