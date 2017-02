Milan, UFFICIALE: assemblea dei soci il 3 marzo. Problemi per il closing?

Martin Sartorio ( Twitter: @SartorioMartin)

MILAN UFFICIAL ASSEMBLEA SOCI / Si terrà il tre marzo, in seconda convocazione, l'assemblea dei soci, che dovrebbe portare il Milan in mano alla nuova proprietà cinese, rappresentata da SES.

Ecco il comunicato ufficiale del club rossonero:

"AC Milan informa che, in considerazione di quanto comunicato alla società dall'azionista di maggioranza Fininvest S.p.A., l’assemblea dei soci avrà luogo in seconda convocazione il 3 marzo 2017 alle ore 09.30 presso Casa Milan (via Aldo Rossi 8, Milano)".

Milan, i quattro scenari possibili verso il closing

Le news Milan in queste ore sono chiaramente legate al closing che dovrebbe essere in dirittura d'arrivo. Il tre marzo è il giorno sottolineato in rosso per l'ufficialità ma nelle ultime ore - secondo quanto appreso da 'Sky Sport' - sarebbero emersi dei problemi per la fumata bianca definitiva.

A questo punto potrebbero verificarsi ben quattro scenari differenti:

1 - La chiusura della trattativa con la cessione del club a Ses. 2 - Un ulteriore slittamento del closing. 3 - Il salto definitivo dell'accordo, che porterebbe Berlusconi a tenersi i 200 milioni di euro di caparra e a restare il proprietario del Milan. 4 - Sino Europe Sports diventa solamente una partecipante, trasformando in azioni i 200 milioni investiti in Fininvest.

E' evidente che in base a ciò che succederà il calciomercato del Milan potrebbe cambiare radicalmente ma a questo punto non ci resta che aspettare e vedere cosa succederà. Il tre marzo è davvero vicino: venerdì il futuro del Milan sarà certamente più chiaro.