Fiorentina, infortunio Ilicic: il comunicato UFFICIALE

28/02/2017 14:35

FIORENTINA ILICIC / Se sul campo le cose non stanno andando bene, la Fiorentina può quantomeno rifarsi con le buone notizie che arrivano dall'infermeria. Il fantasista sloveno Josip Ilicic, che ieri ha saltato il match contro il Torino per infortunio, non ha rimediato lesioni. Sta meglio anche il portiere Dragowski. Ecco il comunicato ufficiale emesso dal club viola:

"Gli accertamenti odierni eseguiti a Josip Ilicic hanno escluso lesioni distrattive ai muscoli posteriori della gamba dx. Il recente trauma contusivo alla gamba, subito nella gara di Europa League, ha determinato la contrattura muscolare avvertita ieri durante la fase di riscaldamento. L'atleta proseguirà le terapie del caso per il riassorbimento dell'ematoma contusivo. Bartlomiej Dragowski ha stamani eseguito visita ortopedica di controllo che ha evidenziato la guarigione della lesione di 2 grado del legamento collaterale laterale del ginocchio destro subita il 3/1/17. Da domani l'atleta tornerà a disposizione con la squadra".

M.R.