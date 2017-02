28/02/2017 13:43

BASSANO D'ANGELO ESONERO - Non è andata giù al patron Rosso la sconfitta per 6-0 del Bassano contro il Pordenone. Attraverso il proprio sito ufficiale, il club veneto ha infatti comunicato l'esonero del tecnico Luca D'Angelo e del suo secondo Riccardo Taddei. Il Bassano, reduce da tre sconfitte consecutive, è al settimo posto in classifica nel girone B della Lega Pro a quota 40 punti.

A.L.