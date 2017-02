Calciomercato Inter, colpo in attacco: c'è la firma di Berardi

28/02/2017 13:17

CALCIOMERCATO INTER BERARDI / Sembra già pronto il primo colpo del calciomercato Inter estivo. Come riporta 'Il Giornale', infatti, sarebbe tutto fatto per l'arrivo di Domenico Berardi, con tanto di firme tra le parti. Il giovane attaccante del Sassuolo è seguito da tempo dalla dirigenza nerazzurra, che potrebbe quindi aver già sbloccato l'affare in via definitiva. Classe '94, Berardi è un attaccante esterno che può agire anche da seconda punta, quest'anno è tornato a giocare su buoni livelli dopo un lungo periodo di stop dovuto a un infortunio. Tante sono le squadre, italiane e straniere, accostate a lui negli ultimi anni.

M.D.A.