28/02/2017 13:06

CROTONE NICOLA - Non ci sarà nessun ribaltone in panchina in questa stagione: è questo quello che si evince dal comunicato ufficiale pubblicato dal Crotone sul proprio sito. Ecco il testo della nota: "La Società FC Crotone conferma massima fiducia a mister Davide Nicola che rimarrà alla guida tecnica del Crotone fino a fine stagione".

A.L.