Calciomercato Inter, Perez dice 'no' per Rodriguez. Ma propone Morata e...

Alessio Lento (@lentuzzo)

28/02/2017 12:53

INTER MORATA RODRIGUEZ BENZEMA ISCO - Il pranzo tra Florentino Perez, presidente del Real Madrid, e Zhang Jindong, proprietario di Suning e maggiore azionista dell'Inter, ha scatenato molte voci di mercato. L'incontro, che si è tenuto nei giorni scorsi, è servito per conoscersi, come ha spiegato il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio, ma anche per parlare di eventuali operazioni in vista del prossimo calciomercato Inter che sarà, almeno così pare, scoppiettante. Molto, però, dipenderà dal piazzamento finale in campionato. In ogni caso, sono tanti i nomi sul tavolo, ma il massimo dirigente dei castigliani ha già preso le sue decisioni a riguardo.

Calciomercato Inter, Perez offre Morata, Benzema e Isco

Secondo quanto riportato da 'Don Balon', Perez avrebbe rispedito al mittente le avance per James Rodriguez. Il presidente dei castigliani non vuole sentire parlare di cessione del colombiano, almeno non alle condizioni prospettate dai meneghini. Di contro, però, il Real Madrid sarebbe ben disposto ad ascoltare eventuali proposte per tre calciatori: il 29enne attaccante francese Karim Benzema, il 24enne prodotto della cantera e ex Juventus Alvaro Morata e il coetano Isco, accostato con insistenza anche a Milan e Juventus in vista del calciomercato estivo. Un asse molto caldo quello tra Milano e Madrid, i tifosi nerazzurri possono sognare in grande.