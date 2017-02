Facebook, pronta l'applicazione Tv: rivoluzione nel calcio?

28/02/2017 12:42

FACEBOOK CALCIO DIRITTI TV / Facebook potrebbe presto investire nel mondo del calcio. Come riporta il quotidiano 'L'Avvenire', il noto social network sta per lanciare una nuova applicazione tv con la quale sarà possibile crearsi un vero e proprio palinsesto tra contenuti selezionati dall’utente e proposte provenienti direttamente dal social. Inoltre, si starebbe pensando a investimenti anche nel mondo del calcio, cosa che permetterebbe alle Leghe di raggiungere platee ancora più ampie e, soprattutto, più tracciabili commercialmente.

Si tratterebbe di una rivoluzione molto significativa anche dal punto di vista economico e pubblicitario. Lega e club, diffondendo i match tramite i loro canali social ufficiali, potrebbero percepire denaro anche con la cosiddetta 'revenue sharing' (entrata legata anche agli spazi venduti). Inoltre, si potrebbe proporre la sponsorizzazione e lo spot a seconda del Paese, della squadra seguita o della fascia di età. Twitter è già entrato i questo tipo di logica trasmettendo in streaming una gara del campionato di Nfl e una tappa statunitense del circuito Pga di golf, mentre sono avviate trattative con le leghe di baseball e hockey.

Il problema per le tv non dovrebbe porsi nella prossima asta per i diritti tv del calcio, ma l'entrata dei social network nel mercato televisivo si fa sempre più concreta. All'estero, infatti, si tratta di un cambiamento che sta già prendendo forma, come dimostra quanto accaduto lo scorso 17 febbraio in Spagna, quando sono nati i 'venerdì di Facebook', con il match tra Granada e Real Betis visibile in diretta streaming dall'account ufficiale della Lega professionistica.

M.D.A.