Calciomercato Inter, i consigli degli ex: "Sanchez, Verratti o Kessié"

28/02/2017 12:15

CALCIOMERCATO INTER / Con la Champions League che si allontana, l'Inter inizia a pensare con decisione anche ai colpi del calciomercato estivo. L'obiettivo della società nerazzurra è rientrare al più presto nell'Europa che conta, anche se dopo la sconfitta con la Roma la strada si è complicata. Alcune bandiere del passato interista hanno espresso un'opinione sui reparti da rinforzare nel prossimo calciomercato Inter. Partendo dall'attacco, Sandro Mazzola ha avanzato un nome molto gradito: "L'attacco mi piace, lo rinforzerei con una seconda punta di qualità, un elemento che abbia tecnica e capacità di buttarsi negli spazi, oltre che di segnare - spiega al 'Corriere dello Sport' - Stravedo per Berardi, un ragazzo dalle grandi qualità ancora inespresse. Gabigol? Da lui mi aspettavo molto di più, ma la prima stagione in Serie A per gli stranieri è complicata. Bisogna avere pazienza. Un rinforzo? Io stravedo per Alexis Sanchez. Per me è ideale per questa squadra anche perché da anni fa parecchi gol a stagione. L’Inter avrebbe bisogno di uno come lui".

Calciomercato Inter, gli ex consigliano i colpi estivi

Interpellato sul centrocampo, invece, Mario Corso ha fatto altri due nomi di grande qualità. Si tratta di Marco Verratti, seguito anche dalla Juventus, e Franck Kessié, nel mirino anche della Roma, che a gennaio ha tentato il blitz decisivo: "Verratti è il top, ma non è facile da comprare perché lo vogliono tutti i top club. A me stuzzica pure Kessié dell’Atalanta - ha commentato Corso - Banega? A inizio stagione aveva fatto anche bene e personalmente mi piace parecchio. Gagliardini è un colpo per il presente e anche per il futuro. Sa far tutto: marca, corre, recupera palla e si inserisce".

Infine, Fabio Galante, che nell'Inter ha giocato per tre stagioni, ha detto la sua sul reparto arretrato: "Secondo me è il reparto che più può essere migliorato. Se l'Inter vuole essere alla pari della Roma e della Juventus deve rinforzarsi sia centralmente che sugli esterni. Quando manca uno tra Miranda e Murillo la squadra non ha alternative. Manolas, De Vrij, Koulibaly, o Marqunhos? Sono tutti e quattro fortissimi. Elementi del genere fanno fare il salto di qualità". Interpellato da Calciomercato.it a fine gennaio, Galante elogiò anche il lavoro di Pioli: "L'Inter ha una buona squadra, bastava solamente trovare l'allenatore giusto ed in grado di metterla in condizione".

M.D.A.