Calciomercato Milan, dalla Spagna: Bravo alternativa a Donnarumma

Alessio Lento (@lentuzzo)

28/02/2017 11:49

MILAN DONNARUMMA BRAVO - Potrebbe essere già vicina alla conclusione l'esperienza di Claudio Bravo in Premier League. Arrivato nel calciomercato dell'estate scorsa per ferma volontà del manager del Manchester City, Pep Guardiola, il portiere cileno non è riuscito a calarsi perfettamente in Inghilterra e le sue prestazioni sono state insoddisfacenti. E proprio per questo motivo, Guardiola gli sta preferendo l'esperto Willy Caballero. Per Bravo, dunque, potrebbero aprirsi le porte di un trasferimento. Nei giorni scorsi si è parlato di un forte interesse del RB Lipsia, squadra rivelazione della Bundesliga, ma dalla Spagna giunge una clamorosa indiscrezione.

Calciomercato Milan, opzione Bravo se Donnarumma non rinnova

Secondo quanto riportato da 'fichajes.net', il calciomercato Milan si sarebbe messo sulle tracce del 33enne estremo difensore, vista la delicata situazione contrattuale del neo diciottenne Gianluigi Donnarumma. Il procuratore del portiere rossonero, Mino Raiola, ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno 'spaventato' l'ambiente e si attende l'arrivo della nuova proprietà per discutere del rinnovo del contratto, con relativo adeguamento dell'ingaggio, attualmente in scadenza nel 2018. E, proprio per questo motivo, gli uomini mercato rossoneri si starebbero interessando al portiere della Nazionale cilena. Difficile, comunque, ipotizzare un addio nella prossima sessione di mercato di Donnarumma vista la volontà ferrea del Milan di arrivare all'accordo per il nuovo contratto di 'Gigio', considerato il 'nuovo Buffon' e il futuro numero 1 dell'Italia. E la Juventus osserva...