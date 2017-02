Calciomercato Juventus, dopo il Tottenham un'altra inglese su Rabiot

28/02/2017 11:34

CALCIOMERCATO JUVENTUS RABIOT - La Roma fu vicina a prenderlo, così come nel 2014 il Barcellona. La Juventus, il Milan e il Tottenham lo seguono con attenzione, ma il Paris Saint-Germain non se ne vuole privare. Tutti vogliono Adrien Rabiot. E' evidentemente lunga la lista delle pretendenti al cartellino del 21enne centrocampista della Nazionale francese Under-21: secondo quanto riferito dall'edizione odierna del tabloid britannico 'Daily Mail', anche l'Arsenal si sarebbe messo in fila. Chi la spunterà?

F.S.