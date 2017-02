Coppa Italia, Juventus-Napoli: probabili formazioni, intrecci di calciomercato e dove vederla in TV

Silvio Frantellizzi (Twitter: @SilFrantellizzi)

28/02/2017 11:45

COPPA ITALIA PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS NAPOLI / La Coppa Italia 2016/2017 riparte con le semifinali d'andata. A sfidarsi questa sera allo 'Juventus Stadium' di Torino, saranno i padroni di casa della Juventus guidati da mister Massimiliano Allegri e il Napoli allenato da Maurizio Sarri. Un match al quale le due compagini arrivano in maniera opposta: i bianconeri sono reduci dall'agevole successo in campionato contro l'Empoli, mentre gli azzurri devono smaltire in fretta l'inaspettato ko interno con l'Atalanta che li ha allontanati ulteriormente dalla vetta della classifica. Calciomercato.it vi offre le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Napoli, intrecci di mercato e le informzioni utili sul dove vedere la partita di Coppa Italia in TV.

JUVENTUS-NAPOLI, QUI TORINO: ALLEGRI RIPARTE DA HIGUAIN E DYBALA

Dopo aver ricorso al turnover nell'ultimo match di campionato giocato e vinto contro l'Empoli, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri è intenzionato a schierare quasi la miglior formazione possibile nel match di questa sera contro il Napoli, eccezion fatta per Buffon che lascerà il posto a Neto, designato come sempre portiere di Coppa e per Bonucci, probabilmente sostituito da Barzagli. Per il resto, si riparte con il 4-2-3-1 che sta regalando grandi gioie ai bianconeri. Lichtsteiner e Asamoah completano la difesa insieme a Chiellini, mentre Khedira e Pjanic agiranno in mezzo al campo. Avanti, il quartetto delle meraviglie: Cuadrado, Mandzukic e Dybala dietro a Gonzalo Higuain. Partita speciale per il 'Pipita', protagonista in estate del più grande colpo del calciomercato Juventus, quello che ha visto la 'Vecchia Signora' strapparlo al Napoli pagando i 94 milioni di euro previsti dalla sua clausola rescissoria. Il 'Pipita' ha già segnato alla sua ex squadra in campionato, decidendo il match a favore dei bianconeri ed è pronto a ripetersi anche in Coppa Italia. Nelle ore che precederanno il fischio d'inizio del match, sono previste novità di mercato per la Juventus, che proprio in questi giorni sta valutando l'arrivo di Tolisso al posto di Khedira, oltre all'assalto a Bernardeschi e alla chiusura sul rinnovo di Dybala ormai ad un passo.

JUVENTUS-NAPOLI, SARRI SI GIOCA LA STAGIONE

Umore completamente opposto in casa Napoli che ha iniziato con la sconfitta interna contro l'Atalanta, il mini tour de force deciviso per la stagione che proseguirà con la sfida di Coppa Italia alla Juventus, il delicato match di campionato con la Roma e il ritorno degli ottavi di Champions League contro il Real Madrid. Per la gara di stasera, il tecnico azzurro Maurizio Sarri non rinuncia al suo solito modulo 4-3-3, ma è intenzionato ad attuare qualche cambiamento. In difesa si rivedrà la coppia di centrali titolare formata da Albiol e Koulibaly, con Ghoulam a sinistra e Maggio a destra al posto dello squalificato Hysaj. A centrocampo, possibile turno di riposto per Hamsik: al suo posto è pronto Rog, con Diawara in cabina di regia e Zielinski a completare il reparto. Avanti, verrà messo da parte il tridente 'leggero': Callejon è sicuro di una maglia da titolare, Insigne parte in vantaggio su Mertens ancora alle prese con il rinnovo e Pavoletti dovrebbe vincere il ballottaggio con Milik, pronto ad entrare a partita in corso. Osservato speciale in casa partenopea è Koulibaly finito nel mirino dell'Inter: il centrale senegalese è uno degli obiettivi nerazzurri per la prossima stagione.



LE PROBABILI FORMAZIONI DI JUVENTUS-NAPOLI

JUVENTUS (4-2-3-1): Neto; Lichtsteiner, Barzagli, Chiellini, Asamoah; Khedira, Pjanic; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain.

In panchina: Buffon, Audero, Dani Alves, Rugani, Bonucci, Alex Sandro, Lemina, Rincon, Mandragora, Pjaca.

Allenatore: Massimiliano Allegri.

NAPOLI (4-3-3): Reina; Maggio, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Rog, Diawara, Zielinski; Callejon, Pavoletti, Insigne.

In panchina: Sepe, Rafael, Milanese, Maksimovic, Strinic, Hamsik, Jorginho, Giaccherini, Milik, Mertens.

Allenatore: Maurizio Sarri

Arbitro: Valeri di Roma

COPPA ITALIA, JUVENTUS-NAPOLI: DOVE VEDERLA IN TV

La semifinale d'andata di Coppa Italia tra Juventus e Napoli (calcio d'inizio alle ore 20:45) sarà visibile in chiaro su Rai 1 anche in HD, mentre chi è impossibilitato a vedere la partita in televisione, potrà seguirla in diretta streaming da tablet, smartphone o Pc direttamente sul portale online della Rai raggiungibile all'indirizzio web raiplay.it.